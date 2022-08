ロシアのショイグ国防相は16日、ウクライナで戦術核兵器や化学兵器を使用する計画はないと述べた。

ショイグ氏はモスクワで開かれた国際安全保障会議でのテレビ演説で、軍事的な観点からロシア側の目標を達成するためにウクライナで核兵器を使う必要性はないと説明。ロシアの軍事方針によると、核兵器の主な目的は核攻撃の抑止だとし、核の使用は特殊な状況に限られると語った。

原題:

Shoigu: Russia Doesn’t Plan to Use Nuclear Weapons in Ukraine(抜粋)