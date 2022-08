米ヘッジファンド運営会社エリオット・マネジメントは、ソフトバンクグループの持ち分をほぼ全て手放した。事情に詳しい複数の匿名の関係者を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙によれば、アクティビスト(物言う投資家)として知られるエリオットは数年にわたりソフトバンクGに投資してきたが、残りの持ち分の大部分を売却することにより、投資を事実上引き揚げることを決めた。出資は最大25億ドル(現在の為替レートで約3335億円)相当に達した時期もあったという。

同紙が引用した関係者1人によると、エリオットは今年に入り株式を放出したが、その正確な規模と時期は明らかでない。

エリオットはFT紙の取材に対し、コメントを控えている。

Elliott Management Dumps Almost All of SoftBank Stake: FT(抜粋)