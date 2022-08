中国共産党、制裁対象リストに台湾の要人７人を追加－台湾は警告

中国は台湾独立強硬派と見なす人物を対象とする制裁リストに台湾の要人7人を加えた。国営新華社通信が中国共産党中央台湾工作弁公室を引用して16日 報じた。

新たに制裁対象となったのは、蕭美琴・駐米台北経済文化代表処代表(大使に相当)や顧立雄・台湾国家安全会議秘書長、蔡其昌・立法院副院長(国会副議長)ら。

7人に関係する企業や資金を提供した人物が中国本土で利益を得ることを禁じたほか、関連組織が本土の団体や個人と協力することも禁止した。制裁リストに記された人物とその親族は、本土と香港、マカオに渡ることが禁止される。

台湾外交部(外務省)の欧江安報道官は記者会見で、中国側の行動が台湾と中国の関係を悪化させていると指摘。中国の追加制裁発表は過剰反応であり、口実を用いて危機を生み出していると主張した。

台湾の可視性向上を唱える主要な政治家やオピニオンリーダーを抑圧することで萎縮効果を生むことを望んでいる中国だが、こうした政策は台湾の人々を不快にし逆効果だとの認識も示した。

欧報道官によると、台湾は中国に対し「正当化できない無責任」な軍事的挑発で地域の緊張をエスカレートさせないよう強く警告。軍事的挑発は地域の安定を危うくし、インド太平洋地域の重要なルートと事業活動を妨げるとしている。

