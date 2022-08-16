ＮＹ原油３日続落、一時87ドル台－米中景気減速と供給増の見通し懸念

ニューヨーク原油先物相場は過去２営業日で約５％急落した流れを引き継いで３日続落し、アジア時間16日の時間外取引で、一時１バレル＝88ドルを割り込んだ。

15日に発表された中国の７月の工業生産と小売売上高、１－７月の固定資産投資はいずれも予想を 下回り、米国でも８月のニューヨーク連銀製造業景況指数が大幅に悪化してマイナスに転落した。

ＮＹ連銀製造業景況指数、マイナス31.3に大幅悪化－受注など低迷

中国経済の回復ペース鈍化、７月の指標示唆－コロナ感染再拡大で

一方、 イランは核合意再建に向け欧州連合（ＥＵ）が提示した最終文書に回答し、アブドラヒアン外相は「米国が現実的な対応と柔軟性を示せば」数日中の妥結は可能との認識を示した。リビアも増産に動いており、需要が減速する中で原油供給が今後増える可能性がある。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）９月限は一時87.88ドルの安値を付け、シンガポール時間午前９時17分（日本時間同10時17分）時点で1.4％安の88.20ドルで取引された。

原題： Oil Extends Losses on Global Slowdown and Chance of More Supply（抜粋）