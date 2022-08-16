ＮＹ原油３日続落、一時87ドル台－米中景気減速と供給増の見通し懸念

ＮＹ原油３日続落、一時87ドル台－米中景気減速と供給増の見通し懸念Yongchang Chin
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中国の工業生産と小売売上高は予想下回り、米製造業景況指数も悪化
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核合意再建で関係国が妥結すればイラン産の供給増につながる可能性
ニューヨーク原油先物相場は過去２営業日で約５％急落した流れを引き継いで３日続落し、アジア時間16日の時間外取引で、一時１バレル＝88ドルを割り込んだ。
15日に発表された中国の７月の工業生産と小売売上高、１－７月の固定資産投資はいずれも予想を下回り、米国でも８月のニューヨーク連銀製造業景況指数が大幅に悪化してマイナスに転落した。
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一方、イランは核合意再建に向け欧州連合（ＥＵ）が提示した最終文書に回答し、アブドラヒアン外相は「米国が現実的な対応と柔軟性を示せば」数日中の妥結は可能との認識を示した。リビアも増産に動いており、需要が減速する中で原油供給が今後増える可能性がある。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）９月限は一時87.88ドルの安値を付け、シンガポール時間午前９時17分（日本時間同10時17分）時点で1.4％安の88.20ドルで取引された。
原題：Oil Extends Losses on Global Slowdown and Chance of More Supply（抜粋）