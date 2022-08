シンガポールの次期首相就任が有力視されるローレンス・ウォン副首相は15日、米中両国が相互に関与し、台湾海峡を巡って高まる緊張の緩和に努めなければ、「無意識のうちに衝突に突入する」危険があると警告した。ブルームバーグ・ニュースのジョン・ミクルスウェイト編集主幹とのインタビューで発言した。

ウォン副首相は「われわれは世界をますます危険な領域に導く一連の決定を米中両国が行う状況を経験し始めている」と述べ、台湾海峡や南シナ海で米中間のニアミスが発生するリスクに懸念を表明。米中対立が長期化するとの見解を示した。

原題: Next Singapore PM Warns US, China May ‘Sleepwalk Into Conflict’、*SINGAPORE’S WONG SEES PROLONGED ADVERSARIAL US-CHINA RELATIONS(抜粋)