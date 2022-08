イランは2015年に世界の主要国と結んだ核合意の再建草案に関する回答を欧州連合(EU)に送付した。イラン学生通信(ISNA)が関係者を引用して報じた。

イランの回答の内容は伝えていない

イランは今後2日以内に相手方の返答を見込む

備考: イラン、EUの核合意再建草案に15日中の回答を約束-合意近いと示唆

