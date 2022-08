イラン、核合意再建で「極めて近い将来に」調印する基盤ある－外務省

イラン外務省のカナニ報道官は2015年に結んだ核合意の再建について、相手側が現実的なアプローチをとるなら、「極めて近い将来に」合意に調印する基盤が存在すると語った。

同報道官は記者会見で、イランと世界主要国の直近の交渉ラウンドで、「相対的」で「相当な」進展が達成されたと説明。イランの期待は一部が満たされたものの、完全ではないとしつつ、イランの利益が保証されるならば合意に向けた土台は存在すると述べた。

また、小説「悪魔の詩」の作家サルマン・ラシュディ氏が襲撃された事件に関して、襲撃犯についてイランはメディアで報じられている以上のことは全く知らないと同報道官は主張。襲撃犯とイランは一切関係ないと強く否定した。

イラン最高指導者だったホメイニ師が1989年にラシュディ氏の死刑を宣告した。

原題:

Iran: Basis Exists for Signing Nuclear Deal in Very Near Future(抜粋)

Iran Denies Any Connection With Salman Rushdie Attacker(抜粋)