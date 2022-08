リッチモンド連銀総裁、インフレ抑制へ利上げ｢継続していくしかない｣

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は12日、「インフレ率が低下し始めたことは喜ばしい。インフレ制御が一定期間継続するのを確認したい。それまでは金利が景気抑制領域に入るまで引き上げを継続していくしかない」と述べた。

バーキン総裁はCNBCとのインタビューで、個人消費支出(PCE)価格指数が米金融当局の目標である2%で「一定期間」推移するのを確認したいと述べた。

9月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合では50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げと75bpの利上げのどちらを支持するかについて、バーキン総裁は「消費者物価指数(CPI)統計が1つ、PCE統計が2つそれまでに発表される。データに注意を払いながら先行きを判断し、会合が近づくにつれて考えを固めていくつもりだ」と述べた。

「全年限の実質金利がプラス領域で持続するのを確認したい」とも話した。バーキン総裁は今年のFOMCで議決権を持たない。

原題:Fed’s Barkin Says More Rate Hikes Needed to Control Inflation(抜粋)