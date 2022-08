運用成績トップ１％に入る中国ファンド、ＥＶ株の高値更新に賭ける

中国の電気自動車(EV)ブームに賭け競合の99%を打ち負かしているファンドマネジャーは、利益確定を急がないつもりだ。少なくとももう1年は相場上昇が続くとみているためだ。

深圳市同威投資管理の李馳董事長はインタビューで、「2024年にかけEV株のバリュエーションは高まるだろう。われわれには勝利に向かって逃げ切るチャンスがあるかもしれない」と述べた。「短期的にはこのセクターが新高値を付けるチャンスがあるか見極めるため、共産党大会が近づくまで数カ月待つのが望ましい」とも話した。同氏が言及した秋の共産党大会では政権幹部の承認や主要政策の公表が予定される。

出所:ブルームバーグ

約20億元(約400億円)を運用する同威投資管理は、昨年に金融株の買いポジションを手じまい、今はEV株に高い比重を置いている。深圳市排排網投資管理のデータによると、旗艦プライベートファンドのリターンは運用を開始した15年以降でおよそ330%、過去3カ月では77%を確保。22年のパフォーマンスは上位1%に入る。

李馳董事長 Source: Shenzhen Co-Power Capital Management Co.

EV株は消費押し上げを目指す 政策の追い風を受けて最近の中国株の戻りをけん引してきた。政策当局者らは景気回復を加速させるため自動車業界を対象とした様々なインセンティブを導入している。EV業界は脱炭素や先進的な製造業へのシフトといったより広範な政策目標との相性も良い。

重慶長安汽車とEVメーカーの 浙江三花の株価はともに4月下旬の安値から2倍以上に上昇。電池メーカーの 天斉鋰業と EVEエナジー(恵州億緯鋰能)も同期間に株価は少なくとも80%上げた。この間、中国本土株のCSI300指数は約10%高にとどまる。

李氏は本土株の大半について先行きの上昇は限られるとみる一方で、売上高のシェア拡大が加速する可能性があるEV株については引き続き強気だ。「不動産セクターが経済成長に寄与できなくなった今、EV株は安全な投資先であり、今後数年はディフェンシブ資産であり続けるだろう」と指摘。「EVは輸出と消費の重要なドライバーになるとみられ、次の10年間の経済を支える唯一のセクターだろう」と語った。

原題:

China Fund Beating 99% of Peers Bets EV Stocks to Hit New Highs(抜粋)