中国の石油大手、 ペトロチャイナ(中国石油)と シノペック(中国石油化工)は個別の届け出で、ニューヨーク証券取引所で預託株式の上場を廃止する計画を発表した。両社は管理上の負担などを理由に挙げた。

また、保険大手の 中国人寿保険も米国預託株式の上場廃止計画を明らかにした。

原題:PetroChina, Sinopec Plan to Delist From NYSE (1)、China Life Plans to Delist Depository Shares From NYSE (1)(抜粋)