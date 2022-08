香港を拠点とする不動産プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社 ガウ・キャピタルは、今後1年半-2年間に約35億-40億ドル(約4700億-5300億円)を日本に投資する方針だ。同社担当者が明らかにした。

ガウ・キャピタルは6月までの1年半に既に16億ドルを投資しており、今後、投資を加速する。

同社の対日投資については日経新聞が先に 報じた。

原題:HK-based Gaw Capital to Invest $4B in Japan in Next 2 Years(抜粋)