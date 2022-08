韓国政府が15日に実施する特別赦免・減刑・復権の措置で、 サムスン電子の李在鎔副会長の職務復帰の権利が回復される。同国最大のコングロマリットのトップに正式に復帰する道筋が開かれる。

法務省が12日、日本の植民地支配からの解放を祝う15日に実施される措置の対象者を発表。特赦対象にはロッテグループの辛東彬(日本名:重光昭夫)会長も含まれた。

李在鎔氏は1年前に 仮釈放されるまで贈賄罪などで1年半収監されていた。

インフレ高進やウクライナでの戦争による市場の混乱、中国の新型コロナウイルス対策のロックダウンなどが世界経済を揺るがし、輸出主導型の韓国経済の先行き不透明感は増している。半導体を巡る米中間の地政学的な緊張の高まりも、両国に大規模な製造拠点を持つサムスンの長期的な事業計画を複雑にしている。

韓国政府は各省庁の共同の発表文で、「経済活性化で経済危機を克服するため」李在鎔副会長の復権を認めることが決定されたと説明した。

