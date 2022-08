中国は構造的なインフレ圧力が高まる中で、今年下期の複数の月でインフレ率が3%を超える可能性がある。中国人民銀行(中央銀行)が4-6月(第2四半期)の貨幣政策執行 報告で指摘した。

人民銀は、通年のインフレ率は全体として安定的であるとの見通しを示しつつ、構造的なインフレには強い警戒が必要だと主張。中国は通年のインフレ率を3%前後に維持するという目標を達成する公算が大きいと予想した。

人民銀はまた、合理的に潤沢な流動性を維持し、成長と雇用、価格の安定化との間でバランスを取ると約束。銀行間為替市場の取引時間を延長する方針もあらためて示したが、詳細には触れなかった。

