トランプ前米大統領は、不動産ビジネスを巡る民事捜査で証言に応じる。トランプ氏が自ら設立したソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」への投稿を基にAP通信が報じた。

トランプ氏一族の中核企業トランプ・オーガニゼーションは一部資産について虚偽の評価を用いた疑いなどが持たれており、米ニューヨーク州のジェームズ司法長官を中心に民事捜査が進んでいる。

原題:Trump Confirms He Is Testifying Today in NY Probe, AP Reports

(抜粋)