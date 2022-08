中国の国営中央テレビ(CCTV)は台湾問題に関する白書を引用し、台湾与党・民主進歩党(民進党)による独立を探る試みが両岸関係の緊張につながっているほか、平和と安定を脅かしており、平和統一に向けて排除しなければならない障害だと 伝えた。

中国は平和統一に向けた努力で、武力行使も排除しないとあらためて主張。「一国二制度」を通じた平和統一を重ねて訴えた。

