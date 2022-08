米電気自動車(EV)メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は、同社の株式68億9000万ドル(約9310億円)相当を5日に売却した。米証券取引委員会(SEC)への9日の届け出で明らかにした。

マスク氏が米ツイッター買収の合意を7月に撤回した後、テスラ株の売却に動くのはこれが初めて。

