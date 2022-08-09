岸田首相がきょう内閣改造へ、経産相に西村前再生相と報道

岸田文雄首相は10日、自民党役員人事と内閣改造を行う。最大派閥の安倍派から萩生田光一経済産業相を政調会長、後任の経産相に西村康稔前経済再生担当相を起用する方針とＮＨＫが報じた。麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、鈴木俊一財務相、林芳正外相、松野博一官房長官らは続投させるという。

ＮＨＫによると、昨年の党総裁選で争った自民党の高市早苗政調会長を経済安保担当相、河野太郎広報本部長をデジタル担当相でそれぞれ入閣させる。防衛相には野田聖子少子化担当相を支援した浜田靖一衆院議員が再登板する。

改造内閣で岸田首相は来年４月に任期満了を迎える日本銀行の黒田東彦総裁の後任人事に着手するほか、足元の物価高や新型コロナウイルス対応、「新しい資本主義」の具体化に取り組む。外交安全保障面ではウクライナや台湾情勢、「国家安全保障戦略」の改定と防衛力強化も課題となる。

岸田文雄首相（７月11日、自民党本部） Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

内閣支持率はＮＨＫが５日から３日間行った調査で、３週間前の前回調査より13ポイント下がって46％となり、昨年10月の内閣発足後最も低くなった。「世界平和統一家庭連合（旧統一教会）」と政治との関係について、政党や国会議員が「十分説明している」は４％、「説明が足りない」が82％。安倍元首相の国葬実施に関しては「評価する」が36％、「評価しない」が50％だった。

今回の人事に当たり、岸田首相は旧統一教会と政治家の関係について「自ら点検し、厳正に見直してもらうことが新閣僚、あるいは党役員においても前提となる」と９日の記者会見で述べた。

改造内閣の顔触れ 総 務 寺田稔 防 衛 浜田靖一 法 務 葉梨康弘 官房長官 松野博一 (*) 外 務 林芳正 (*) デジタル 河野太郎 財 務 鈴木俊一 (*) 復 興 秋葉賢也 文部科学 永岡桂子 国家公安 谷公一 厚生労働 加藤勝信 地方創生 岡田直樹 農林水産 野村哲郎 少子化 小倉将信 経済産業 西村康稔 経済再生 山際大志郎 (*) 国土交通 斉藤鉄夫 (*) 経済安保 高市早苗 環 境 西村明宏

備考：出所はＮＨＫ、(*)は留任