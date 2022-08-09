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岸田首相がきょう内閣改造へ、経産相に西村前再生相と報道

広川高史、萩原ゆき
  • 防衛相は浜田氏が再登板、経済安保相に高市氏・デジタル相は河野氏
  • 萩生田経産相は自民政調会長に、麻生副総裁・茂木幹事長は続投

岸田文雄首相は10日、自民党役員人事と内閣改造を行う。最大派閥の安倍派から萩生田光一経済産業相を政調会長、後任の経産相に西村康稔前経済再生担当相を起用する方針とＮＨＫが報じた。麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、鈴木俊一財務相、林芳正外相、松野博一官房長官らは続投させるという。

　　ＮＨＫによると、昨年の党総裁選で争った自民党の高市早苗政調会長を経済安保担当相、河野太郎広報本部長をデジタル担当相でそれぞれ入閣させる。防衛相には野田聖子少子化担当相を支援した浜田靖一衆院議員が再登板する。

　　改造内閣で岸田首相は来年４月に任期満了を迎える日本銀行の黒田東彦総裁の後任人事に着手するほか、足元の物価高や新型コロナウイルス対応、「新しい資本主義」の具体化に取り組む。外交安全保障面ではウクライナや台湾情勢、「国家安全保障戦略」の改定と防衛力強化も課題となる。

Japan Prime Minister Fumio Kishida News Conference After Election
岸田文雄首相（７月11日、自民党本部）
Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

　　内閣支持率はＮＨＫが５日から３日間行った調査で、３週間前の前回調査より13ポイント下がって46％となり、昨年10月の内閣発足後最も低くなった。「世界平和統一家庭連合（旧統一教会）」と政治との関係について、政党や国会議員が「十分説明している」は４％、「説明が足りない」が82％。安倍元首相の国葬実施に関しては「評価する」が36％、「評価しない」が50％だった。

　　今回の人事に当たり、岸田首相は旧統一教会と政治家の関係について「自ら点検し、厳正に見直してもらうことが新閣僚、あるいは党役員においても前提となる」と９日の記者会見で述べた。

改造内閣の顔触れ
総　　務寺田稔防　　衛浜田靖一
法　　務葉梨康弘官房長官　松野博一 (*)
外　　務　林芳正 (*)デジタル河野太郎
財　　務鈴木俊一 (*)復　　興秋葉賢也
文部科学　永岡桂子国家公安谷公一
厚生労働加藤勝信地方創生岡田直樹
農林水産野村哲郎少子化小倉将信
経済産業西村康稔経済再生山際大志郎 (*)
国土交通斉藤鉄夫 (*)経済安保高市早苗
環　　境西村明宏  

備考：出所はＮＨＫ、(*)は留任

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