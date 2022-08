中国が近く主要金利を引き下げる可能性は低いと、中国紙・ 証券日報が財信証券・財信研究院の伍超明副院長を引用して報じた。米中の金利差やインフレ圧力増大などを理由に挙げた。

同紙はまた、ジョーンズ・ラング・ラサール(JLL)のエコノミスト、パン・ミン氏を引用し、7-9月(第3四半期)と10-12月(第4四半期)にインフレ圧力が高まる見通しであり、また諸外国が利上げを進めていることから、中国が年後半に預金準備率を引き下げる公算は小さいと伝えた。ただ同氏はローンプライムレート(LPR)は引き下げの可能性があると述べたという。

原題:China Unlikely to Cut Interest Rate and RRR: Sec. Daily(抜粋)