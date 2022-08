ソフトバンクグループは、オンライン経由で学資ローンやオートローンを手掛ける米金融会社ソーファイ・テクノロジーズの持ち分の一部ないし全てを売却することを決定した。米証券取引委員会(SEC)に8日提出した届け出で明らかにした。

ソフトバンクGはソーファイの株式9%相当を保有していると報告しており、売却する株数とタイミングは「多くの要因」に左右されると説明した。8日の米株市場の時間外取引でソーファイの株価は一時3.9%下落した。

原題:

SoftBank to Sell All or Some of Its SoFi Shares; SoFi Drops(抜粋)