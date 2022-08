ＥＣＢイタリアやスペイン債に2.3兆円、６月から７月に再投資－報道

欧州中央銀行(ECB)は、新型コロナウイルス危機対応で導入し、3月末で純購入を終了した「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」の満期償還金170億ユーロ(約2兆3400億円)を6月から7月にかけ、イタリアとスペイン、ギリシャ市場に再投資した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

ECBのデータに基づく計算として同紙が伝えたところでは、これに対し、ドイツとオランダ、フランス債のポートフォリオは180億ユーロ相当減少した。

ECBはPEPP以外の量的緩和(QE)策も7月1日で終了し、同月21日の政策委員会では0.5ポイントの利上げを決定。FT紙によれば、この過程で、イタリア10年国債のドイツ国債に対するスプレッド(利回り格差)は6月に一時2.4ポイントまで拡大した。

ECBはユーロ圏の「域内市場の分断化(フラグメンテーション)」リスクに対応し、イタリアのような脆弱(ぜいじゃく)性の高い国に対し、PEPPの満期償還金を再投資する最初の「防衛ライン」の運用を開始した。

ECB、利上げでも市場パニック抑止へ-利回り暴発阻むダブル防衛策

ピクテ・ウェルス・マネジメントのマクロ経済調査責任者、フレデリック・デュクロゼ氏はFT紙に対し、「ECBは(ユーロ圏の)中核国からの償還金のほぼ全てを周辺国に再投資することで非常に活発に動いたようだ」と分析した。

“The base case is that the country (Italy) will be able to keep a cap on borrowing costs through a combination of declining market expectations for monetary tightening on recession worries, and bond purchases by the ECB.

However, if the 10-year Italian yield were to settle around 4%, just 100 bps higher than it is now, debt servicing costs would be put on a trajectory to surpass that multi-decade high. The move would likely increase fears of insolvency.”

--David Powell, senior analyst