中国外務省は5日、台湾を訪問したペロシ米下院議長に対する制裁を発表した。また、ペロシ氏訪台に対抗するとし、米軍幹部との対話中止など8項目の措置も明らかにした。

発表によると、ペロシ氏の近親者も制裁対象となる。中国が制裁を発動する米当局者としてはペロシ氏が最も高位となる。同氏に対する制裁の具体的内容は示していない。

中国は昨年、バイデン大統領の就任直後にポンペオ前国務長官に対する制裁を発動した。ポンペオ氏は国務長官時代には台湾を訪問していなかったが、長官を退いてからは台湾を「自由な主権国家」として承認すべきだとの考えを示している。

中国は米下院議長が副大統領に次いで米大統領継承順位2位の要職にあり、ペロシ氏の訪台は極めてセンシティブだと主張していた。

8項目の対抗策は以下の通り。

米軍幹部との対話取りやめ

米国防総省との作業会合中止

海の安全巡る米国との会合取りやめ

犯罪対策の対米協力停止

不法移民送還に関する米国との協力停止

米国との司法協力停止

麻薬との闘いでの対米協力停止

気候に関する米国との協議停止

原題: China Announces Sanctions on Nancy Pelosi Over Taiwan Trip、China Announces Sanctions on US House Speaker Pelosi (1)、China to Cancel Military Talk, Halt Climate Talk With US(抜粋)