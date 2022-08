台湾国防部(国防省)は5日午前11時(日本時間正午)時点で、中国人民解放軍の戦闘機や軍艦が複数の群に分かれ、演習で台湾海峡の中間線を越えたのが確認されたと発表した。ペロシ米下院議長の台湾訪問を受け中台関係の緊張は高まったが、同日の台湾株は急反発し、週間ベースでは5週連続の上昇となった。

国防部は弾道ミサイルの発射や台湾海峡の中間線突破など、中国の演習は「高度な挑発」行為だと指摘。台湾側は無線警告を発したほか、空中パトロールや海軍艦艇の展開、防空ミサイルシステムの配備で対応した。

5日の台湾株式市場では、指標の加権指数が前日比2.3%高で終了。台湾積体電路製造(TSMC)が3.2%高となるなど、半導体銘柄や海運株が上げを主導した。

サクソ・キャピタル・マーケッツのレドモンド・ウォン市場ストラテジストは、「今のところ市場の懸念が後退しているが、米中のゲームは長期戦だと私は考えている。今後数カ月で緊張が別の面で再び高まるだろう。そうした緊張は対応可能だが根強く残る。事態の進展は程度の問題であり、浮き沈みがあるだろう」と述べた。

台湾の半導体メーカー、聯華電子(UMC)で会長を務めた曹興誠氏は、中国が台湾周辺で異例の軍事演習を実施したことを受けて中国共産党を非難するとともに、台湾防衛のため30億台湾ドル (約130億円)を寄付する考えを表明した。

曹氏は台北で記者団に対し、この資金は防衛教育への関与や中国による虚偽情報拡散キャンペーンならびにサイバー攻撃と闘うことを個人や団体に奨励するためのものだと説明。

2006年1月まで聯華電子の会長を務めていた曹氏は、台湾のサプライチェーンは現在の危機に対応するのに十分な強靱(きょうじん)性と柔軟性を備えているとも話した。

原題:Taiwan Says China’s Warplanes, Warships Crossed Strait Mid-Line、Taiwan Stocks Erase Pelosi Loss as Semiconductor Shares Gain、CORRECT: Taiwan Chip Pioneer to Donate $100 Million to Defense