豪中銀３％への利上げ年内想定､インフレ今年7.75％でピーク-政策報告

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標について、現行の1.85%から12月までに3%への引き上げを想定していると明らかにした。その後、2024年末までに若干の引き下げを見込む。

豪中銀は5日公表した金融政策に関する 四半期報告で、インフレ期待の変化が、より高い消費者物価の長期化を招きかねない危険性に懸念を表明し、さらなる金融政策引き締めの必要性を強調。インフレ率を目標に確実に戻すために「必要な対応」にコミットする政策委員会の姿勢にあらためて言及した。

消費者物価指数(CPI)上昇率が12月までに7.75%でピークに達すると中銀は予測。CPI上昇率はヘッドライン、コアがいずれも今後1年にわたり中銀目標の2-3%のレンジを軽く上回る水準で高止まりした後、24年12月の予想期間の終わりにレンジの上限に達するとした。中銀はインフレ率と共に賃金の上昇率見通しも上方修正した。

四半期報告によると、国内総生産(GDP)成長率の中心予測は22年が3.25%、23年と24年は1.75%。失業率は年末までに3.25%に低下した後、景気減速に伴い徐々に上昇するが、24年半ばまで4%を下回る水準が続くという。

四半期報告の他の主な内容は次の通り。

CPIは4Qに7.75%でピーク、来年12月は4.25%と予想

コアCPIは22年終盤6%でピーク、来年末3.75%と予想

金利さらに上昇する見通し、既定の軌道ないとあらためて説明

原題: RBA Sees Faster Inflation and Wages; Signals More Rate Hikes (1)、*RBA SEES CPI PEAK AT 7.75% IN 4Q, 4.25% IN DEC.-’23, 3% END-24(抜粋)