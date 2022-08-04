アムジェン４－６月、収益が予想上回る－ケモセントリクス買収へIke Swetlitz
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「エンブレル」など主力４製品、いずれも予想を超える好収入
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バイオ医薬品を手掛ける米ケモセントリクスを37億ドルで買収へ
米製薬会社アムジェンが４日発表した４－６月（第２四半期）決算では、利益と売上高がアナリスト予測を上回った。主力製品がいずれも予想より好調だった。
発表資料によると、４－６月の売上高は65億9000万ドル（約8760億円）。ブルームバーグ調査したアナリストの予想平均は65億3000万ドルだった。一部項目を除く１株利益は4.65ドルで、こちらも市場予想の平均（4.40ドル）を上回った。
リウマチ治療薬「エンブレル」、骨粗しょう症治療薬「プロリア」「Ｘｇｅｖａ」、乾癬（かんせん）治療薬「オテズラ」の主力４製品が予想を超える好収入だった。
アムジェンは通期売上高が255億－264億ドルになるとの見通しを示し、従来のレンジ（254億－265億ドル）を修正した。一部項目を除く１株利益見通しは17－18ドルで据え置いた。
ケモセントリクス買収で合意
アムジェンはまた、バイオ医薬品を手掛ける米ケモセントリクスを37億ドルで買収すると同日発表した。ジェネリック（後発医薬品）との競争が激化する中で、自己免疫疾患やがんの治療薬を拡充する。
発表資料によると、アムジェンはケモセントリクス１株当たり現金52ドルを支払う。４日の米株式市場でケモセントリクスの株価は109％高の50.43ドルで取引を終えた。アムジェンは0.1％安。
原題：Amgen’s Profit and Sales Beat Estimates, Propelled by Top Drugs、Amgen to Pay $3.7 Billion for Immune Drugmaker ChemoCentryx (3) （抜粋）
(５、６段落目に買収に関する情報を追加して更新します)