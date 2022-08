米製薬会社 アムジェンが4日発表した4-6月(第2四半期)決算では、利益と売上高がアナリスト予測を上回った。主力製品がいずれも予想より好調だった。

発表資料によると、4-6月の売上高は65億9000万ドル(約8760億円)。ブルームバーグ調査したアナリストの予想平均は65億3000万ドルだった。一部項目を除く1株利益は4.65ドルで、こちらも市場予想の平均(4.40ドル)を上回った。

リウマチ治療薬「エンブレル」、骨粗しょう症治療薬「プロリア」「Xgeva」、乾癬(かんせん)治療薬「オテズラ」の主力4製品が予想を超える好収入だった。

アムジェンは通期売上高が255億-264億ドルになるとの見通しを示し、従来のレンジ(254億-265億ドル)を修正した。一部項目を除く1株利益見通しは17-18ドルで据え置いた。

ケモセントリクス買収で合意

アムジェンはまた、バイオ医薬品を手掛ける米 ケモセントリクスを37億ドルで買収すると同日発表した。ジェネリック(後発医薬品)との競争が激化する中で、自己免疫疾患やがんの治療薬を拡充する。

発表資料によると、アムジェンはケモセントリクス1株当たり現金52ドルを支払う。4日の米株式市場でケモセントリクスの株価は109%高の50.43ドルで取引を終えた。アムジェンは0.1%安。

原題: Amgen’s Profit and Sales Beat Estimates, Propelled by Top Drugs、Amgen to Pay $3.7 Billion for Immune Drugmaker ChemoCentryx (3) (抜粋)