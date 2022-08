「中国のハワイ」、コロナ新規感染で一部ロックダウン－観光客足止め

中国は海南省三亜市の一部を対象にロックダウン(都市封鎖)を実施した。新型コロナウイルスの新規感染者が今週20人余り見つかっためで、「中国のハワイ」と呼ばれる海南島を訪れている数千人の観光客に影響が及んでいる。

地元 当局は高リスクと分類された地域の住民に外出を禁止。それ以外の住民は必需品購入のため2日に1回だけ住宅の敷地外に出ることができるとしている。三亜市はカラオケ店やバーなどの屋内施設を閉鎖し、バスの運行や船・ヨットの航行を止めた。

三亜市によると、3日の新規感染は11人。これで今週見つかった感染者は計25人となった。

中国南西部の重工業都市、重慶市も一部の地区でロックダウンを実施。3日に2人の新規感染が分かった。同市は2020年前半以後、大規模なロックダウンは実施していない。

浙江省義烏市は4日、同市の出入りを原則禁止した。2日以降に新規感染者38人が見つかっており、4日から大規模なPCR検査を始めた。同市はクリスマスの装飾品など消費材の 生産地として知られている。

中国本土全体では3日の新規感染者として294人が報告された。

原題: China Locks Down Part of Tropical Tourist Hub as Covid Spreads、China’s Yiwu Asks Residents for Negative Covid Test to Exit City(抜粋)