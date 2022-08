ツイッターとマスク氏、裁判に備え情報収集－グリフィン氏にも召喚状

440億ドル(約5兆9000億円)規模の買収合意を一方的に破棄したイーロン・マスク氏に契約を履行させるためにツイッターが起こした訴訟で、同社が召喚状を通じて証人証言を求める名前のリストにヘッジファンド運営会社シタデルの創業者で資産家のケン・グリフィン氏が追加された。

これに先立ち、マスク氏側の弁護士は、ツイッターのアドバイザーを務める ゴールドマン・サックス・グループと JPモルガン・チェースに記録提供を求めたことを明らかにしていた。マスク氏との交渉が行われていた時、両行がどのようにツイッターを支援していたか情報を得るためだとしている。

デラウェア州の衡平法裁判所に提出され、3日に開示された提出書類によれば、マスク氏の弁護士が両行に求めているのは、合併提案やツイッター財務状況の分析に関する協議の「書類ややり取り」だという。マスク氏以外の潜在的な買い手に関する協議やそうした相手との話し合いに関連する情報も求めている。

その後の同日の提出書類で、ツイッター側がグリフィン氏に情報提供を要請していることが明らかになった。

それによれば、ニューヨーク市マンハッタンにあるシタデルのオフィスおよびグリフィン氏の住居に召喚状を届ける試みが8月1日に行われた。「シタデルは法的書類を受理できるのはシカゴのオフィスのみだとして、グリフィン氏の代わりに受け取ることを拒否した」という。グリフィン氏の集合住宅では、ドアマンが召喚状を受け取ったものの、同住宅では現在建設作業が行われており、住民は不在だと説明した。

裁判の審理が10月17日に始まるのを控え、双方が主張を裏付けるための情報収集を行っている。マスク氏の反訴状の提出時期を巡っても争っている。

マスク氏の弁護団は3日、デラウェア州の衡平法裁判所のマコーミック判事に宛てた書簡で、争点に関するマスク氏の言い分が公になるのを遅らせるため、ツイッターが裁判所の規定を利用していると主張した。

ツイッター側は、マスク氏のアドバイザーを務める モルガン・スタンレーや、資金調達 支援のオファーを行ったその他銀行、買収支援を申し出た 複数の投資家からの書類提供も求めている。また、 テスラや スペースXを含むマスク氏率いる企象にも召喚状を通じた情報提供要請を行った。

暗号資産(仮想通貨)交換業者 バイナンスの傘下部門もツイッターに情報提供を求められた。マスク氏が5月に行った71億ドルの資金調達でバイナンスは5億ドルを提供していた。

原題: Ken Griffin Added to Twitter-Case Subpoena List With Goldman (1)、Musk Says Twitter Exploiting Court Rules to Hide His Case (1)(抜粋)