ＨＳＢＣは筆頭株主の平安保険と交渉中、分割案にはなお反対－ＣＦＯ

英銀HSBCホールディングスは、筆頭株主の中国平安保険と交渉しているが、同行の分割提案には引き続き反対している。

平安保険はHSBCのアジア事業をスピンオフ(分離・独立)し、香港に別個に上場させる案について同行と協議しているとブルームバーグは4月に 報道していた。中国最大の保険会社である平安保険は2021年末時点でHSBC株8%強を保有。HSBCの税引き前利益はアジアが大部分を占め、欧州は約2割にとどまる。

HSBCのイーウェン・スティーブンソン最高財務責任者(CFO)は1日、4-6月(第2四半期)決算発表後にブルームバーグテレビジョンとのインタビューに応じ、HSBCは平安保険の意見を真剣に受け止めており、ある種の構造改革要求について同社と「確かに」協議を続けていると説明。「さまざまな構造的選択肢や先行コスト、多くの複雑さを考慮すると、何らかの形で重要な構造上の選択肢を実行するには3ー5年必要だろう」との見方を示した。

スティーブンソンCFOのインタビュー 出典:ブルームバーグ

ただ、HSBCは構造的な選択肢が自行にとって理にかなうとは見ておらず、どんな分割でも株主が価値を見いだすのは難しいとの認識を示した。

原題:

HSBC in Talks With Ping An But Pushes Back on Call to Break Up(抜粋)