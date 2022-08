英銀ＨＳＢＣ、利益が予想上回る－四半期配当の支払い再開へ

英銀 HSBCホールディングスの4-6月(第2四半期)は、金利上昇を追い風に利益が予想を上回った。同行は可能な限り速やかに配当の支払いを新型コロナウイルス禍前の水準に戻すと表明した。

1日の決算発表によると、調整後税引き前利益は59億7000万ドル(約7900億円)と、ブルームバーグが調査したアナリストの予想(49億6000万ドル)を上回った。

ノエル・クイン最高経営責任者(CEO)は発表資料で、「2023年以降の有形株主資本利益率12%以上を達成できると自信を持っている」と説明した。

ウェルスマネジメント(富裕層向け資産運用)業務を中心にアジアのプレゼンス強化を目指す同行は、米国とフランス、ギリシャ部門を売却し、ロシアからも完全撤退する方針を明らかにしている。

原題:HSBC Intends to Revert to Paying Quarterly Dividends in 2023、

HSBC Profit Beats Estimate, Vows to Restore Dividends(抜粋)