北朝鮮国営の朝鮮中央通信(KCNA)は30日、同国の新たな「発熱」者はゼロだったと報じた。ゼロとなったのは発熱者が広がり始めたとされる4月以来初めて。北朝鮮は原因不明の発熱として、新型コロナウイルス感染症と認めていない。

KCNAは当局を引用し、13人の発熱者が回復したと伝えた。死者数は示さなかった。KCNAによれば、4月後半以来の累計発熱者数は477万2813人に膨らみ、その99.9%が回復したという。

原題:

North Korea Reports No ‘Fever Cases’ for First Time Since April(抜粋)