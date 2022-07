米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、連邦公開市場委員会(FOMC)が2会合連続で0.75ポイント利上げを決めた後の市場の反応について触れ、「市場の解釈に驚いた」と述べた。

ニューヨーク・タイムズ(NYT)紙とのインタビューで同総裁は、「FOMCはインフレ率を2%に引き下げるとの決意で一致している。インフレが2%に低下する軌道に十分に乗ってきていると確信するまで、われわれは必要なことを続けるだろう。そこに至るまでには長い道のりがある」と語った。インタビュー内容は29日に報じられた。

原題:Kashkari Says Fed Still ‘Long Way’ From Backing Off Hikes: NYT(抜粋)