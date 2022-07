インテル、４－６月期は22％減収－通期売上高見通しを下方修正

コンピューター用プロセッサー製造で世界最大手、米 インテルの4-6月(第2四半期)売上高と利益はアナリストの予想を大きく下回り、同社は通期の見通しを下方修正した。データセンター向け半導体の需要減少やパソコン出荷の急激な落ち込みが重しとなった。同社の株価は時間外取引で一時12%安となった。

28日の発表資料によると、4-6月期の売上高は22%減の153億ドル(約2兆540億円)。アナリスト予想平均の180億ドルを大幅に下回った。一部項目を除いた1株利益は29セント。アナリストの予想は69セントだった。7-9月(第3四半期)の売上高は150億-160億ドルとの見通しを示した。アナリスト予想は187億ドル。

インテルは株価は時間外取引で一時35.11ドルを付けた。通常取引終値は39.71ドルだった。年初来では23%安と、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)とほぼ同様の動きとなっている。

通期の売上高見通しは650億-680億ドルと、前年比で最大13%の減収を見込む。4月時点の見通しを最大110億ドル下回る。

