「リセッション」の定義巡り政治論争へ－米ＧＤＰ２四半期連続縮小で

米実質国内総生産(GDP)が4-6月(第2四半期)に2四半期連続の減少となったのを受け、ワシントンでは言葉を巡る政治的な戦いが本格化しそうだ。共和党は2四半期連続で実質GDPが前期比マイナスとなったことをリセッション(景気後退)と断じるだろう。一方でホワイトハウスはそれに異論を唱えるとみられる。

米経済、2四半期連続の縮小-4~6月GDP速報値は0.9%減 (2)

4-6月GDP統計では、米経済の最大部分を占める個人消費は1%増と前四半期(同1.8%増)に比べて減速したものの、マイナスにはなっていない。

多くの国・地域がGDPの2四半期連続マイナス成長をリセッションの定義としているのに対し、米国の場合は全米経済研究所(NBER)で景気循環の日付認定に当たる委員会に判断が委ねられている。

米リセッション、認定するのは政治排除の著名経済学者8人の委員会

同委員会のロバート・ホール氏が最近、ブルームバーグのスティーブ・マシューズ記者に対し、GDPの「2四半期連続という考えに何ら利点があるとは考えていない」と語っていたのは注目に値する。

2001年には、2四半期連続のマイナス成長でなかった時にNBERがリセッションを宣言したこともある。

原題:

‘Technical Recession’ Sets Up Washington War of the Words (1)(抜粋)