欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁は、追加利上げは実体経済の動向に基づき判断するとの見方を示し、「実体経済は明らかに全く励みになる状況ではない」と述べた。

ECBが0.5ポイント利上げ、引き締め急ぐ-分断化阻止ツール発表

ポリティコとのインタビューに応じたビスコ氏は、9月のECB会合で予想される利上げが25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)あるいは50bpなのかについて具体的な言及は避けたが、金融政策は「物価および実体経済の展開に基づき」決定されると説明。「なぜなら実体経済が物価に影響を及ぼすからだ」と指摘した。

「できるだけ速やかに目標に向かって進むため、再び50bp利上げすると断言する用意は私にはない。目標がどこかは、われわれにはまだ実際には分からない」とビスコ氏は語った。

原題:ECB’s Visco Says Next Hike to Be Based on Trend in Real Economy

(抜粋)