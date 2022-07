ＦＯＭＣの意図、債券市場は過度に前向きに受けとめた可能性－野村

野村の金利ストラテジスト、アンドルー・タイスハースト氏は、連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定後の債券相場上昇について、インフレ抑制を重視する当局の姿勢を踏まえると、投資家が先走りした可能性があると指摘した。

タイスハースト氏は「市場は米金融当局のメッセージに過度に前向きに反応した可能性がある」と述べ、「われわれは当局が依然としてインフレ対策を非常に重視していると考える」と話した。

野村は9月の米利上げ幅を0.5ポイント、11月と12月、来年2月は0.25ポイントと予想。フェデラルファンド(FF)金利誘導目標は現在市場に織り込まれた水準より高い3.50ー3.75%でピークを付けるとみている。

シドニー在勤のタイスハースト氏はまた、オーストラリア準備銀行(中央銀行)が引き締めトーンを軟化させることはないと予想した。カナダとニュージーランドの政策金利が2.50%にあり、米国の政策金利は今回2.25-2.50%に引き上げられた。一方で豪中銀の政策金利は現在1.35%にあることから、豪中銀は『異質な存在』であり、やるべきことが山積していると思うと同氏は述べた。

原題:

Markets May Be Too Positive About Fed’s Tone, Nomura Says(抜粋)