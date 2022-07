香港金融管理局(HKMA、中央銀行に相当)は28日、基準金利を2%から2.75%に引き上げると発表した。米連邦公開市場委員会(FOMC)の0.75ポイント利上げ決定を受け、米ドルとのペッグ(連動)制を採用する香港も追随した。

FOMC、2会合連続の75bp利上げ-パウエル氏は景気後退否定

今後は HSBCホールディングスや スタンダードチャータードなどによるプライムレート(最優遇貸出金利)引き上げの有無が焦点だ。香港に拠点を置く銀行が実際にプライムレートを引き上げれば4年ぶりとなる。

原題: Hong Kong Raises Benchmark Interest Rate Following Fed Move、Hong Kong Monetary Authority Raises Base Rate to 2.75% After Fed(抜粋)