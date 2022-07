バイデン米政権は、サル痘の感染拡大で公衆衛生上の緊急事態を今週末にも宣言する可能性がある。ポリティコが事情に詳しい関係者2人を引用して伝えた。決定はまだ下されていないという。

ジャー新型コロナウイルス対策調整官は先週22日、公衆衛生上の緊急事態を宣言するかどうか検討に入ったと明らかにしていた。

原題:

US May Declare Monkeypox Health Emergency This Week: Politico(抜粋)