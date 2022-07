欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁は世界各地の中銀はインフレが加速する限り利上げを進めるが、それはせいぜい2023年末までになるとの見方を示した。同国ラジオのインタビューでの発言テキストをギリシャ中銀が配布した。

ストゥルナラス氏は「世界経済、特に欧州経済が23年からリセッション(景気後退)入りした場合、政策金利が同年から上昇ではなく低下し始めても驚きではない」と述べた。

原題:

ECB’s Stournaras: Global Rates May Fall in 2023 on Recessions(抜粋)