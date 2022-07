27日の米短期金融市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)会合での0.75ポイント利上げ決定を受け利上げプレミアムが縮小。12月のFOMC会合までにあと2回の0.5ポイント利上げを織り込む動きが強まった。

9月のFOMC会合日程とリンクしたオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)の利上げプレミアムは約57ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、利上げ決定前の60bpから低下した。

12月のFOMC会合日程とリンクしたOISの利上げプレミアムも利上げ前の106bpから98bpに縮小。年内の利上げの到達点として3.30%前後を織り込んだ。

Swaps Price In Only Two More Fed Rate Increases Totaling 100bp(抜粋)