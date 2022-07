パウエルＦＲＢ議長、労働市場は多少軟化も－４～６月ＧＤＰ統計注視

米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は27日、労働市場が多少軟化するとの見通しを示すとともに、インフレ率を当局目標の2%に戻す責務を果たすことが「必要だ」と述べた。新規失業保険申請件数の最近の上昇を政策当局者が懸念していないことを示唆した。

パウエル議長は記者会見で、雇用創出はやや緩やかだったが、新規失業保険申請件数の増加は単に季節的なものかもしれないと指摘。以前ほど採用が難しくなくなったという企業の声も聞かれており、「調整の始まりに過ぎない」との認識を示した。

議長はまた、米国が現在リセッション(景気後退)入りしているとは考えていないと述べ、国内総生産(GDP)速報値はどちらかと言えばうのみにしないと発言。ただ、4-6月(第2四半期)については減速の兆候があり、注視していくと付け加えた。

投資家の間では、このコメントの後半部分とデータ悪化の場合に金融当局が利上げペースを緩めるかもしれない点に一段と注目が集まった様子だ。

原題:

Powell Warns Labor Market May Soften and Fed Will Look Through(抜粋)