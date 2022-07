ユニリーバ、通期増収率見通し引き上げ－インフレ対応で商品値上げ

英・オランダ系食品・日用品メーカーの ユニリーバは26日、商品の値上げを依然続けていることを明らかにした。主要市場の多くがインフレの打撃を受け、同社はここ数十年で最大のコスト増加に見舞われている。

発表資料によると、同社は急増するコストを相殺するため消費者への価格転嫁を進めており、2022年通期の増収率は従来の予想レンジの4.5-6.5%を上回る見込み。通期の営業利益率は約16%と、16-17%の従来予想レンジに沿った水準になると予想している。

それでもなお、売り上げは減少し始めている。消費者はやりくりしようとブランド商品からプライベートブランド商品にシフトしつつある。

ユニリーバは、インフレにより今年度は46億ユーロ(約6400億円)のコストを新たに吸収する必要があるものの、実際に相殺できるのはその一部だけだと指摘した。

1-6月(上期)の調整後営業利益は50億ユーロと、予想の47億3000万ユーロを上回った。売上高は296億ユーロ。予想は290億1000万ユーロだった。

原題: Unilever Raises Prices to Battle Impact of Rising Inflation (1)、CORRECT: Unilever Sees FY Underlying Sales Above +4.5% to +6.5%(抜粋)