バイデン米大統領は25日、中国の習近平国家主席との今週の会談を期待していると述べた。

半導体に関するオンラインイベントでの質疑応答でバイデン氏は、米国がリセッション(景気後退)に陥るとは考えていないとも話した。

バイデン氏はまた、体調は改善しつつあると述べ、新型コロナウイルス感染による隔離を経て週末までには対面で職務に戻ることを望んでいると語った。

原題:

Biden Expects to Speak With Xi This Week, Doesn’t See Recession(抜粋)