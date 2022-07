ペロシ米下院議長の台湾訪問計画を巡り、中国政府は米バイデン政権に対し、非公式の形で強い警告を発した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい複数の関係者を引用して報じた。軍事的な対応も含まれる可能性を示唆する内容だったという。

ペロシ氏の訪台計画について、中国外務省は19日、米中関係に重大な影響を及ぼすとし、「断固とした強力な措置を講じる」と公式に表明していたが、FTによれば、非公式の警告は従来のものよりかなり強い内容だった。

米下院議長、8月に台湾訪問との報道-「重大な影響」と中国けん制

報道によると、ペロシ氏は8月に代表団を率いて台湾を訪れる計画。米下院議長による台湾訪問は1997年以来となる。

訪台を断念する可能性についてコメントを求めたFTの要請に対し、ペロシ氏のオフィスは返答していない。

原題:

China Issues Private Warnings to US on Pelosi’s Taiwan Trip: FT(抜粋)