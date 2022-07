【ウクライナ】米国防総省､戦闘機供与の実現性検討－370億円追加支援

米国防総省がウクライナへの戦闘機供与の実現可能性を検討していると米ホワイトハウスのカービー戦略広報担当調整官が明らかにした。ウクライナがロシア領内に戦闘を拡大させる恐れから「オフリミット(踏み込めない領域)」と考えられてきた動きだが、カービー氏は近く起きる話ではないとの認識を示した。

米政府は22日、最大580機のドローン(無人機)「フェニックスゴースト」を含む総額2億7000万ドル(約367億円)規模の追加の武器支援を行うと発表した。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、黒海沿岸の港からの穀物輸出再開に向けた合意を受け、昨年収穫した穀物約2000万トンの輸出が可能であり、ウクライナには「およそ100億ドル相当の穀物」の保有があると語った。さらに別のインタビューで、2月の侵攻以後奪ったウクライナ領土の保持をロシアに認めるような停戦はあり得ないと警告した。

破壊されたウクライナの建物 Source: Bloomberg

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

米、ウクライナ追加支援2億7000万ドル-ドローンなど供与

米ホワイトハウスのカービー戦略広報担当調整官は、国防総省がウクライナへの戦闘機供与の実現可能性を検討していると明らかにする一方、それは近く起きる話ではないとの認識を示した。こうした動きは、ウクライナがロシア領内に戦闘を拡大させる恐れから「オフリミット(踏み込めない領域)」と考えられてきた。

米政府は22日、最大580機のドローン(無人機)「フェニックスゴースト」など総額2億7000万ドル規模の追加の武器支援を行うと発表した。高機動ロケット砲システム「ハイマース」も含まれるという。

ウクライナ、昨年収穫した穀物約2000万トンの輸出が可能

ウクライナのゼレンスキー大統領は22日の国民向け演説で、昨年収穫した穀物約2000万トンの輸出が可能だと述べ、ウクライナには「およそ100億ドル相当の穀物」の保有があると説明した。

一方、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)とのインタビューでは、2月の侵攻以後奪ったウクライナの領土保持をロシアに認めるような停戦は、さらなる戦闘の拡大を促すだけであり、次の戦いに向け補給と再軍備の機会をロシアに与えることになると警告した。

ウクライナを「CCC」から「C」に格下げ-フィッチ

格付け会社フィッチ・レーティングスは22日、ウクライナの長期外貨建て発行体デフォルト格付け (IDR)を「CCC」から「C」に引き下げたと発表した。ロシアの侵攻を受け、同国政府が対外債務返済の2年繰り延べに同意を求める「コンセントソリテーション(同意勧誘)」を正式に開始したことを反映した。

ウクライナ「C」に格下げ、デフォルト同様のプロセス入り-フィッチ

シカゴ小麦急落、トウモロコシ安い-ウクライナ穀物輸出再開に向けた合意受け

ウクライナの黒海沿岸の港からの穀物輸出再開に向けた合意がトルコと国連の仲介で成立したことを受け、22日のシカゴ市場では小麦先物相場が5月以来の大幅安となったほか、トウモロコシも8カ月ぶりの安値に値下がりした。

シカゴ小麦6%安、トウモロコシ8カ月ぶり安値-穀物輸出再開合意で

ウクライナとロシア、黒海沿岸の港からの穀物輸出再開に向け合意

ウクライナとロシアは、黒海に面するウクライナの港からの穀物輸出再開を巡り合意にこぎ着けた。実際に出荷されれば世界的な食糧不足の緩和に向け大きな一歩となる。

両国の政府当局者はトルコのイスタンブールで行われた会合で、仲介役のトルコおよび国連と共に合意文書に署名した。トルコのエルドアン大統領によれば、穀物輸送は数日以内に始まる。グテレス国連事務総長は、オデッサなど3港から出荷が行われると述べた。

ウクライナとロシア、穀物輸出再開で合意-食糧不足緩和の一助に

ドイツ政府がユニパー救済、エネルギー網の一角の破綻防ぐ

ドイツのエネルギー大手ユニパーを巡り、同国政府は救済パッケージ取りまとめた。ロシアがガス供給を減らす中で、エネルギー網の一角を担う同社の破綻を防ぐ。

ユニパーの22日の発表によれば、ドイツ政府はユニパーに2億6700万ユーロ(約371億円)を出資し、株式約30%を保有する。これにより政府は戦略的に重要な決定に対して拒否権を行使することも可能だ。筆頭株主のフォータムが過半数の株式を引き続き保持する。

ドイツ政府がユニパー救済、ロシア産ガス供給問題での破綻阻止へ

ロシア中銀が予想上回る大幅利下げ、政策金利8%に

ロシア中央銀行は22日、予想を上回る大幅な利下げを発表した。政策金利をウクライナ侵攻前を下回る水準に引き下げた。

ロシア中銀は政策金利を1.5ポイント引き下げ8%とした。7ー12月(下期)に一段の利下げを検討することも示唆した。5会合連続となったこの日の利下げの幅は、ブルームバーグが調査したどのエコノミストの予想より大きかった。

ロシア中銀が予想以上の大幅利下げ、ウクライナ侵攻前水準下回る

イスラエルはウクライナを断固支持-国防相が反論

ウクライナ侵攻を巡る対ロシア制裁へのイスラエルの取り組みが不十分との批判がある中、イスラエルのガンツ国防相は同国としてウクライナを断固支持すると述べた。米コロラド州で開かれたアスペン・セキュリティー・フォーラムで発言した。

戦闘でロ軍に大きな打撃、近く作戦休止必要にー英MI6長官

MI6のムーア長官はウクライナ国内の戦闘でロシア軍は「大きな打撃」を受けており、近いうちに何らかの形で作戦の休止が必要になるとの見方を示した。米コロラド州で開かれたアスペン・セキュリティー・フォーラムで語った。ロシアのプーチン大統領の体調については、健康状態が悪いとの証拠はないと述べた。

