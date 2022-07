米財務省はロシア債のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)を入札で処分する計画を承認した。同省は流通市場でのロシア証券取引を禁じている。

制裁制度を監督する米財務省外国資産管理局(OFAC)は、CDS入札とそれに伴う手続きを承認する一般ライセンスを発行した。市場参加者のグループから出ていた要請に応じた格好。

米国などの投資家がロシアへのエクスポージャー(投融資残高)を整然と処分できるよう、手助けするのが目的だと米財務省の報道担当者は述べた。

原題:US Treasury Gives Blessing for Swaps Auction on Russian Bonds(抜粋)