ＦＲＢ、今月0.75ポイント利上げ後はペース落とす－エコノミスト予想

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長率いる金融当局は26、27両日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で2会合連続の0.75ポイント利上げを決めた後、金利引き上げのペースを落とす公算が大きい。ブルームバーグがエコノミスト44人を対象に15-20日に実施した最新調査で、このような予想が示された。

それによれば、FOMCは9月20、21両日の会合では利上げ幅を0.5ポイントとし、11月1、2両日および12月13、14両日の年内残りの2会合はいずれも0.25ポイントずつ利上げすると見込まれている。その場合、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジ(現行1.5-1.75%)の上限は年末までに3.5%と、2008年初め以来の高水準に引き上げられることになる。

エコノミストはさらに、金融当局が23年の早い時期に0.25ポイントの追加利上げに踏み切って同目標のレンジ上限は3.75%に達すると予想。その後は引き上げを停止し、同年末までに利下げに転じると見込んでいる。

金利先物市場も今月のFOMC会合での0.75ポイント利上げを想定しているが、9月の会合については、市場が現時点で織り込んでいる0.75ポイント利上げの確率は50%を上回っており、エコノミストの予想はややハト派的と言える。ただ、エコノミストが予想する一段と広範な道筋は市場が織り込んでいるものよりもややタカ派的だ。

Front-Loading Rate Hikes Economists see 75 basis-point hike, half-point move in September Source: Bloomberg survey of economists July 15-20

FOMCが6月の会合で決めた0.75ポイント利上げは1994年以来の大きさで、パウエル議長は会合後の記者会見で、7月には0.5ポイントないし0.75ポイントの利上げが検討される可能性に言及。その後の他の当局者の発言を見ると、多くが0.75ポイントに集中している。

オックスフォード・エコノミクスの米国担当チーフエコノミスト、キャスリーン・ボストジャンシク氏は調査への回答で、「労働市場は引き続き力強く、個人消費は堅調であることから、金融当局には急ピッチでの政策金利引き上げを続ける自由裁量の余地がある」と指摘した。

7月会合での0.75ポイント利上げ見通しには圧倒的なコンセンサスがあるが、野村証券の米経済チームは唯一、1ポイント利上げ予想を示した。

