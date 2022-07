ＨＳＢＣ、中国共産党委員会を投資銀行合弁内に設置－報道

英銀 HSBCホールディングスは中国の投資銀行合弁内に中国共産党の委員会を設けたと英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい関係者2人の話を基に報じた。

FTによると、今月に入り党委員会が置かれたのは 滙豊前海証券で、HSBCは同合弁への出資比率を4月に51%から90%に引き上げていた。

FTは、共産党員から成る委員会の設置は中国の法律で義務付けられているものの、中国本土で事業をしている外国の金融機関に対して「幅広く」強制されてはこなかったと伝えている。こうした委員会は労働組合の役割を担うほか、企業の経営陣に党員を送り込む手段となることもあるという。

HSBCの動きは他の外国銀行に追随を迫る圧力となる。最近2年間に中国本土の証券事業を完全子会社化した後、同様の対応が必要かどうか検証を進めている外国の金融機関もあるとFTは関係者の話として報じた。

FTによれば、HSBCは共産党の委員会に関しコメントを控えた。HSBCに近い関係者は、滙豊前海証券の党委員会が中国の国有企業に見られる管理的な役割を持つことはないだろうと語ったという。

ブルームバーグ・ニュースはHSBCの担当者に接触を試みたが、今のところコメントは得られていない。

HSBCは資産運用合弁など他の中国事業にも共産党の委員会を置いたともFTは伝えた。

原題: HSBC Installs Communist Party Committee at China Unit, FT Says、HSBC Installs CCP Committee in Chinese Investment Bank, FT Says (抜粋)