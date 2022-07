ビットコイン、上昇後に反落－テスラが保有分の75％を法定通貨に転換

仮想通貨ビットコインは20日、早い時間に上昇した後に反落した。電気自動車(EV)メーカーの米 テスラが保有ビットコインの約75%を4-6月(第2四半期)に法定通貨に転換したと開示したことに反応した。

テスラ、購入したビットコインの約75%を法定通貨に転換

ビットコインは約4.2%上昇した後、反落して一時1.6%安を付けた。

仮想通貨関連株も時間外で下落。コインベース・グローバルは一時4.6%安、ストロングホールド・デジタル・マイニングは10%安、シルバーゲート・キャピタルは3.9%安、バックト・ホールディングスは2.3%安、ビットナイル・ホールディングスは0.8%安、マイクロストラテジーは2.7%安、モゴは6.6%安、ブロックは1.3%安、ハット8マイニングは3.3%安。

原題: Bitcoin Erases Gains After Tesla Discloses Second-Quarter Sales、Crypto Stocks Drop as Tesla Says It Cashed Most Bitcoin Holdings(抜粋)