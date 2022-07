米 グーグルのプラバカル・ラガバン上級副社長は、採用を2週間停止し、その間に必要な従業員数を見直す方針を明らかにしたと、ジ・インフォメーションがグーグルの社内向け電子メールを基に報じた。

現在の入社応募者に既に示したオファーは、今回の採用停止の影響を受けない見通しだという。

原題:Google Says It Will Pause Hiring for Two Weeks: Information(抜粋)