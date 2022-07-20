ＢｏｆＡ、100億ドルの大型起債－大手米銀の起債ラッシュに加わる

バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は19日、100億ドル（約１兆3800億円）の大型起債を実施し、大手米銀の新たな債券発行ラッシュに加わった。

事情を知る関係者１人によると、今回の起債は３本立てで、最長の年限は11年。

米銀は通常、決算発表後に起債を実施するが、今回の決算シーズンも例外でははない。 ＪＰモルガン・チェース、 モルガン･スタンレー、 ウェルズ・ファーゴの３行は18日に計175億ドルを起債。３行はいずれも先週に決算を発表し、ＢｏｆＡは18日に発表した。

ウォール街銀行３行、計175億ドル起債－決算後の起債ラッシュで先陣

ウォール街の６大銀行のうち、今回の決算サイクルでまだ起債していないのは シティグループと ゴールドマン・サックス・グループの２行のみ。

原題：

BofA Extends Bank Bond Spree With $10 Billion Mega Debt Sale (1)（抜粋）