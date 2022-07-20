ＢｏｆＡ、100億ドルの大型起債－大手米銀の起債ラッシュに加わる

ＢｏｆＡ、100億ドルの大型起債－大手米銀の起債ラッシュに加わるJosyana Joshua
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今回の起債は３本立てで、最長の年限は11年－関係者
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今回の決算シーズンで大手米銀６行のうち４行が起債
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は19日、100億ドル（約１兆3800億円）の大型起債を実施し、大手米銀の新たな債券発行ラッシュに加わった。
事情を知る関係者１人によると、今回の起債は３本立てで、最長の年限は11年。
米銀は通常、決算発表後に起債を実施するが、今回の決算シーズンも例外でははない。ＪＰモルガン・チェース、モルガン･スタンレー、ウェルズ・ファーゴの３行は18日に計175億ドルを起債。３行はいずれも先週に決算を発表し、ＢｏｆＡは18日に発表した。
ウォール街銀行３行、計175億ドル起債－決算後の起債ラッシュで先陣
ウォール街の６大銀行のうち、今回の決算サイクルでまだ起債していないのはシティグループとゴールドマン・サックス・グループの２行のみ。
原題：
BofA Extends Bank Bond Spree With $10 Billion Mega Debt Sale (1)（抜粋）