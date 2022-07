米上院、半導体業界支援法案の審議入り動議可決－7.2兆円規模

米上院は19日、米半導体業界に520億ドル(約7兆2000億円)強の補助金・奨励金を交付する法案の審議入り動議を可決した。支持者らが米国家安全保障上不可欠と主張したものの、上院で長く滞っていた同法案にとって重要な節目となった。

採決の結果は賛成64、反対34。同法案には基礎・応用研究支援と科学・技術・エンジニアリング・数学教育の底上げに向け全米科学財団(NSF)内に技術・技術革新局を設けるとしたヤング(共和)、シネマ(民主)両上院議員が提案した条項が盛り込まれることが予想される。

技術・高度製造分野での米国の対中競争力強化を目的とした当初の広範な法案の縮小版である同法案は来週、上院を通過する可能性がある。法案の細部はなお検討中。法案は下院も通過する必要があるが、ホイヤー民主党下院院内総務は一部議員はより幅広い法案を望んでいるものの、民主党は上院案を支持するだろうと述べた。

上院指導部が回覧した草案には、米国内に製造施設を建設する半導体企業への資金支援や半導体・半導体製造装置メーカーへの25%の投資税額控除などが盛り込まれていた。

原題:

Senate Moves Forward With $52 Billion in Semiconductor Funding、Senate Group Proposes Addition to Chips Bill: Links(抜粋)